Аналитики объяснили резкий рост доллара

Доллар на Мосбирже в 9:40 30 июня 2023 года торгуется выше 88 ₽ — это на 50 копеек выше закрытия предыдущего дня. Рубль ослаб до значений марта 2022 года. Максимумы обновили и другие валюты: евро вырос до 95,7 ₽, юань — выше 12 ₽.

Укрепление мировых валют против рубля сопровождалось резким ростом активности инвесторов, отмечает «Коммерсантъ». В четверг, 29 июня, объём торгов долларами «на завтра» превысил 111 миллиардов ₽ — это третий результат за июнь. Объём торгов юанем вырос на треть и превысил 142 миллиарда ₽, второй результат в этом месяце.

Пик спроса по обеим валютам пришёлся на первый час основных торгом. По словам источника издания в одном из крупнейших банков, у некоторых участников рынка могли сработать маржин-коллы — требование брокера к инвестору пополнить счёт, если баланс опустился ниже минимальных требований.

«Американская валюта почти без коррекций растет с майских праздников — от 76 ₽ до 87 ₽. Пересидеть такой рост при наличии плеча можно только при большом запасе ликвидности, а это редкость для спекулянтов», — отмечает источник.

Значимые изменения в ключевых фундаментальных параметрах, которые бы могли сломить тенденцию на ослабление рубля, пока не просматривается, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По оценке главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в ближайшие дни спекулянты могут протестировать уровни 88–90 ₽ за доллар.

Более сильное укрепление доллара могут сдержать словесные интервенции, чтобы он не вышел из комфортного диапазона, обозначенного ранее вице-премьером Андреем Белоусовым. Быстрое ослабление рубля невыгодно Банку России и правительству, поскольку повышает девальвационные и инфляционные ожидания, поясняет Михаил Васильев.