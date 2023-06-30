Курс доллара превысил 89 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара поднялся выше 89 рублей, это произошло впервые с 29 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Расчетами «завтра» курс доллара на 14:15 рост на 1,62 рубля, до 89,19 рубля, евро поднимался на 1,71 рубля, до 96,81 рубля. При этом курс юаня также рост на 18 копеек, до 12,23 рубля.