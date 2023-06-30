Курс доллара превысил 89 рублей впервые с марта 2022 года
Курс доллара поднялся выше 89 рублей, это произошло впервые с 29 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Расчетами «завтра» курс доллара на 14:15 рост на 1,62 рубля, до 89,19 рубля, евро поднимался на 1,71 рубля, до 96,81 рубля. При этом курс юаня также рост на 18 копеек, до 12,23 рубля.
В конце декабря 2022 года первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российской экономике выгоден курс доллара в диапазоне 70-80 рублей. По его словам, крепкий рубль уже сыграл свою роль в поддержке российской экономики.