Курс евро превысил 97 рублей

Днем в пятницу, 30 июня, курс евро на торгах Московской биржи превысил 97 рублей впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара на торгах поднимался до 89,25 рубля.

В начале недели доллар преодолел отметку в 86 рублей впервые с 30 марта 2022 года, евро - уровень в 94 рубля.

Инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган заявил «Интерфаксу», что курсы валют растут из-за падающего экспорта. Но, по его мнению, Центробанк не позволит рублю упасть слишком сильно. Причина - в инфляционных рисках, с которыми регулятор активно борется.