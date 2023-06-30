Стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии

Нефть продолжит оставаться крупнейшим источником энергии как минимум в ближайшие два десятилетия. Это будет обусловлено рядом факторов, включая относительно медленный переход глобальной энергетики на возобновляемые источники, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на участников отраслевого рынка.

По словам старшего советника нефтяной компании ExxonMobil Эрин Макграт, нефть останется крупнейшим источником энергии даже в 2050 году. К этому времени глобальный спрос на жидкие углеводороды вырастет примерно на 15 млн баррелей в сутки.

«По прогнозам, жидкие углеводороды останутся ведущим мировым источником энергии в 2050 году, даже если рост спроса замедлится после 2025 года <...> Почти весь рост будет обеспечен за счет развивающихся рынков Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки», — заключила представитель компании.