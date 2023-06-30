Аналитики дали прогноз по курсу рубля в июле
В июле рынок акций РФ снизится, а рубль укрепится. Такой прогноз дали опрошенные «Прайм» аналитики инвестиционных компаний и банков.
По словам экспертов, за июль индекс Мосбиржи снизится на 3,15% до 2709,39 пунктов. При этом цены на нефть вырастут чуть менее чем на один доллар — до 76,03 долларов за баррель сорта Brent.
На валютном рынке в июле ситуация сложится следующим образом: курс доллара упадет на 1,81 рубля до 87,74 рублей, евро — на 2,08 рубля до 95,72 рублей, а юаня — на 12 копеек до 12,21 рублей.
Главными драйверами рынка в июле станут продолжающееся повышение базовых процентных ставок, сокращение балансов и публикация квартальных отчетностей.
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