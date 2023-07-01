В европейской стране заявили об отсутствии альтернативы российскому газу

У Австрии нет альтернативы российскому газу, власти страны не смогут отказаться от поставок из РФ. Об этом заявил депутат Австрийской партии свободы (FPÖ) Роман Хайдер, передаёт РИА Новости.

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Он рассказал, что министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер, «фанатично помешана на зеленой сделке». Она пригласила поставщиков газа, чтобы те дали совет, как отказаться от российского газа. Однако после этой встречи Гевесслер «знала не больше, чем раньше».

Правда в том, что у Австрии нет альтернативы российскому газу», - заявил Хайдер.

По словам депутата, часть газа в Австрию поступает из Италии и ФРГ. Но «в Вене не хотят знать, откуда этот газ».

«Мы склонны полагать, что гораздо больше, чем заявленные 64%, поступает из России», - сказал Хайдер.