Россия начала использовать более новые танкеры для перевозки нефти

Для транспортировки российской санкционной нефти начали использоваться более новые танкеры. Об этом сообщает информационное агенство Bloomberg со ссылкой на данные VesselsValue Ltd.

Отмечается, что к концу июня 2023 года средний возраст судов сократился до 15 лет. Для сравнения, в октябре 2022-го он составлял 19 лет. По данным Bloomberg, более новые танкеры потребовались перевозчикам после усиления проверок таких судов в Азии.

Агентство указывает, что проверки старых танкеров недавно усилил и Китай в своем порту Циндао. Несколько судов также задержали в Сингапуре из-за непрохождения проверки безопасности.