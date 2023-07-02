Эксперт рассказал об основных рисках валютного рынка

Тренд на ослабление рубля сохранится в ближнесрочной перспективе, рассказал в интервью «Российской газете» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Вместе с тем, добавил он, рекордное падение национальной валюты практически исключено.

Антонов пояснил, что в прошлом году на фоне международной повестки курс доллара повышался до 121,52 рубля, курс евро - до 132,41 рубля. Следовательно, возвращение к таким отметкам, или к менее болезненным, но психологически важным (100 рублей за доллар и 120 рублей за евро) вполне возможно.

Такое падение рубля, уточнил он, произойдет при увеличении дефицита бюджета до 5 трлн рублей, резком обвал цен на нефть, значительном повышении спроса на иностранную валюту.

Вместе с тем, подчеркнул аналитик, реализация одного из этих факторов, или сразу всех, минимальна, шансы не достигают в расчетный период даже 20%.

По его мнению, на фоне текущей внутренней повестки, доллар может остановиться в середине лета на отметке в 90 рублей за единицу, а евро может дойти до 99 рублей.