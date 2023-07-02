Причину оттока миллиардов долларов из европейских фондов объяснили

«Все готовятся к мировому кризису, и привычные финансовые инструменты слишком рискованны. Но в то же время объем этого рынка слишком большой, чтобы его было так легко заменить альтернативными инвестициями. Эта релокация существует, но она не может изменить ключевым образом инвестиционный портфель. Она носит спекулятивный и краткосрочный характер, и средства после реализации всех рисков на финансовых рынках вернутся обратно. Так что тут у инвесторов, по сути, отсутствуют альтернативные способы сохранить свои сбережения», — сказал он.