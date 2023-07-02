Причину оттока миллиардов долларов из европейских фондов объяснили
Инвесторы выводят деньги из европейских фондов из-за нестабильной экономической ситуации в мире и высоких рисков потерь, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил причину оттока миллиардов долларов.
«Все готовятся к мировому кризису, и привычные финансовые инструменты слишком рискованны. Но в то же время объем этого рынка слишком большой, чтобы его было так легко заменить альтернативными инвестициями. Эта релокация существует, но она не может изменить ключевым образом инвестиционный портфель. Она носит спекулятивный и краткосрочный характер, и средства после реализации всех рисков на финансовых рынках вернутся обратно. Так что тут у инвесторов, по сути, отсутствуют альтернативные способы сохранить свои сбережения», — сказал он.
В то же время экономист назвал некритичным объем выводимых средств для мировой экономики.
Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America Corp сообщил, что с начала 2023 года инвесторы забрали не менее 27 миллиардов долларов из европейских фондов из-за утраты доверия. Тренд сохраняется уже 16 недель, отмечает агентство. Также Европа стала единственным крупным регионом, где был зафиксирован отток средств в июне.