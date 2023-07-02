В Белоруссии запланировали ввести запрет на обмен криптовалюты между физлицами

Министерство внутренних дел (МИД) Белоруссии разрабатывает возможность изменений в законе, чтобы запретить обмен криптовалютами между физическими лицами. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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«Подобные услуги востребованы в среде мошенников, которые таким образом обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам преступных схем. Чтобы исключить такие факты, МВД прорабатывает законодательные новации, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами», — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным МИД республики, для большей прозрачности и контроля такие операции будут разрешены только через биржи Парка высоких технологий.

В сообщении указали, что лишь с начала 2023 года были пресечены действия 27 лиц, которые оказывали нелегальные услуги по обмену криптовалют. Их совокупный незаконных доход составил 22 млн белорусских рублей (641,3 млн рублей).