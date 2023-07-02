Медведев: зерновая сделка в нынешнем виде должна быть расторгнута

Медведев: зерновая сделка в нынешнем виде не нужна и должна быть расторгнута
Зерновая сделка в нынешнем виде не нужна, Россия и без нее сможет помочь своим странам-партнерам, которые нуждаются в продовольствии, заявил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты", опубликованной в воскресенье.
По его словам, "зависимость от сельхозпродуктов и продуктов питания из нашей страны осознали везде, отсюда бесконечные камлания по теме зерновой сделки".
"Хотя всем уже ясно, что в нынешнем виде она не нужна и должна быть обязательно расторгнута", - заявил политик.
"Помочь нашим партнерам мы и так сможем, а кормить толстомордых европейских бюргеров - не наша задача", - добавил Медведев, отметив с сарказмом, что у европейцев для решения их проблем есть свои политики, "которые блестяще рулят европейской экономикой".