Медведев: зерновая сделка в нынешнем виде должна быть расторгнута

Зерновая сделка в нынешнем виде не нужна, Россия и без нее сможет помочь своим странам-партнерам, которые нуждаются в продовольствии, заявил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты", опубликованной в воскресенье.

© ТАСС/EPA

По его словам, "зависимость от сельхозпродуктов и продуктов питания из нашей страны осознали везде, отсюда бесконечные камлания по теме зерновой сделки".

"Хотя всем уже ясно, что в нынешнем виде она не нужна и должна быть обязательно расторгнута", - заявил политик.