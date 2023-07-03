Аналитики предсказали курс валют на неделю

На прошлой неделе доллар на Мосбирже поднялся почти на 5 ₽ и впервые с марта 2022 года превысил 89,5 ₽. Утром 3 июля 2023 года рубль несколько окреп — до 88,9 ₽ за доллар по состоянию на 9:30. Аналитики рассказали «Коммерсанту», каким будет курс доллара на этой неделе.

Курс 90 ₽ за доллар становится всё более вероятным после завершения налогового периода, считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Видео дня

«Спекулятивному давлению на рубль больше ничего не мешает, при этом факторы поддержки, такие как нефть и бюджетное правило, фактически теряют свою силу», — поясняет эксперт.

Доллар будет торговаться в диапазоне 86–89,5 ₽ до конца недели, прогнозируют в Экспобанке.

«Ожидаем стабилизации ситуации на валютном рынке на фоне общего повышения аппетита к риску на мировых площадках. Дополнительная поддержка должна будет прийти от постепенно восстанавливающихся котировок нефти и ожиданий повышения ключевой ставки в РФ», — комментирует руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая.

«БКС Мир инвестиций» ожидает курса 85–90 ₽ за доллар.

«Мы склонны полагать, что девальвационный виток вывел курс валют к слишком завышенным значениям, и связано это прежде всего с последствиями всплеска геополитических рисков в выходные, 24–25 июня», — говорит аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

Справедливым он считает курс ближе к 80 ₽ за доллар.

Доллар может протестировать отметку 90 ₽, полагают в ПСБ. Однако дальше американская валюта вряд ли будет расти.

«На данный момент доллар выглядит ощутимо перекупленным, что ограничивает его последующий рост. По нашему мнению, доллар может подешеветь с попытками выхода из восходящего тренда начала 2023 года. Фундаментальных факторов для роста иностранной валюты не наблюдаем», — заявил главный аналитик ПСБ Егор Жильников.