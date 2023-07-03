ЕС продлит льготный режим для молдавской сельхозпродукции

Евросоюз продлит льготный режим для молдавской сельхозпродукции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

По словам источника, все зерновые могут импортироваться в ЕС из Молдавии без пошлин. Для импорта фруктов и овощей ЕС решил значительно облегчить доступ через тарифные квоты, которые будут продлены еще на один год после июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что глобальные зернотрейдеры — Cargill, Viterra, Louis Dreyfus — решили больше не поставлять российское зерно с 1 июля 2023 года и покидают рынок России.