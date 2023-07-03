Будапешт попросил ЕС продлить исключение из санкций на нефть из РФ
Будапешт попросил Евросоюз продлить еще на год исключение из санкций венгерской энергетической компании MOL и разрешить ей продолжить торговлю нефтепродуктами из российского сырья. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто, передает ТАСС.
Он напомнил, что исключение, позволяющее словацкой нефтяной компании Slovnaft, входящей в группу MOL, продавать нефтепродукты РФ в Чехии истекает в конце 2023 года. По словам Сийярто, поставки из России играют важную роль в формировании энергобезопасности в Венгрии и Словакии, а также частично в Чехии.
Он отметил, что MOL намерена сделать свой нефтеперерабатывающий завод в Братиславе способным перерабатывать нефть из других источников. Компания уже вложила в это «сотни миллионов евро», но переход займет еще год.
В связи с этим Венгрия попросила Евросоюз продлить еще на год исключение из санкций, которое позволяет Slovnaft экспортировать в Чехию нефтепродукты из российского сырья, пояснил Сийярто.