Названы причины ослабления рубля

Приближение курса доллара к отметке 90 рублей связано с недостатком предложения валюты на российском рынке при высоком спросе на нее со стороны импортеров. Такое мнение в беседе с «Банки.ру» высказал эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, комментируя доллар по до 89,72 руб. на торгах Мосбиржи.