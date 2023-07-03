Reuters: Алжир дополнительно сократит добычу нефти

Алжир принял решение дополнительно сократить добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки с 1 по 31 августа. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на Министерство энергетики Алжира.

Как отмечает агентство, эта мера является частью поддержки усилий Саудовской Аравии и РФ по балансировке нефтяных рынков. Добровольное сокращение еще на 20 тыс. баррелей является дополнением к решению об уменьшении нефтедобычи на 48 тыс. баррелей, принятому в апреле 2023 года.

Ранее в понедельник Саудовская Аравия объявила о решении продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на один месяц, до конца августа. Таким образом, уровень добычи в стране составит порядка 9 млн баррелей в сутки. Практически одновременно вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия в августе увеличит объемы сокращения, которые составляют 500 тыс. баррелей в сутки, еще на 500 тыс.