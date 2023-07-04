Экономист назвал возможный потолок курсов валют

Курс доллара может постепенно подняться до 91-92 рублей, рассказал в интервью «Ленте.ру» экономист Михаил Беляев. Он добавил, что если начнется биржевая паника или возникнет ажиотажный спрос, то курс поднимется еще сильнее.

Беляев пояснил, что сложившаяся в России «крайне неспокойная обстановка» провоцирует неуверенность участников рынка.

По его словам, экспертам на фоне внутренней повестки сложно давать точные экономические прогнозы, так как им приходится учитывать не фундаментальные факторы, а психологические аспекты.

По его мнению, ситуация может перерасти в биржевую панику. Возможно также возникновение на бирже ажиотажного спроса. В этом случае, заметил Беляев, курс доллара может подняться не до 91-92 рублей, как ожидается, а значительно выше.

По его оценке, откат курса до 84-85 рублей за доллар может произойти, но ожидать возвращения курса к прежним 60-70 рублям за единицу не следует.

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