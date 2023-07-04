Цены на газ в Европе выросли на 4%

Стоимость августовских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе выросли на 4% до 399 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

На открытии торгов газ в Европе стоил 383,1 доллара за тысячу кубометров. В течение дня стоимость топлива колебалась от 375,1 до 400,3 долларов. По итогам торгов газ в Европе находился на уровне в 399,2 долларов, показав рост в 4,4%. В понедельник 3 июля, он стоил 382,4 доллара за тысячу кубометров.