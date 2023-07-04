Президент Бразилии одобрил отказ от доллара в региональной торговле

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что уход от доллара для клиринговых операций между странами Южной Америки поможет снизить затраты, а также сближению между странами. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Такое заявление президент сделал во время церемонии передачи Бразилии председательства в региональном торговом блоке Меркосур. Помимо этого, Лула да Сильва назвал дополнения Евросоюза к соглашению с Меркосур неприемлемыми. Согласно этим дополнениям, в случае неисполнения климатических и природоохранных норм, к странам-участникам будут применены санкции. Президент Бразилии осудил подобные дополнения, так как стратегическое партнерство, по его мнению, не должно строиться на недоверии и угрозах. Он также призвал страны-участницы Меркосур подготовить ответ на эту инициативу Евросоюза.