На российские биржи хотят пустить иностранных игроков

Иностранным финансовым компаниям разрешат вести торги на российских валютных биржах — это позволит увеличить запас национальных валют и постепенно отказаться от расчетов в долларах и евро. Соответствующие поправки в закон «Об организованных торгах» 5 июля одобрил Совет Федерации.

Распахнуть двери

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По словам авторов законопроекта, еще задолго до СВО на Московской бирже шли торги в различных валютах — казахстанском тенге, белорусском рубле, китайском юане, турецкой лире. Помимо прочего это позволяло снизить долю доллара США и евро в международных расчетах.

«С февраля 2022 года наблюдается многократный рост спроса на биржевые конверсионные операции в вышеуказанных национальных валютах, — отмечается в пояснительной записке. — В июне 2022 года начались торги армянским драмом и южноафриканским рэндом, в сентябре 2022 года — узбекским сумом. Также прогнозируется высокий спрос на операции в киргизских сомах, дирхамах ОАЭ, индийских рупиях и других национальных валютах».

Однако сегодня закон дает доступ к торгам только российским резидентам, а у них часто нет нужных объемов национальных валют. Из-за этого и сделок заключается меньше, чем могло бы быть, и складывается не вполне адекватный курс рубля. С 2014 года к торгам разрешили допускать банки стран-членов ЕАЭС и Таджикистана — всего их на Московской бирже сейчас числится 21. Но и это ситуацию изменило мало. Как отмечают авторы законопроекта, во-первых, только банков для этого недостаточно, а другие финансовые организации участвовать в сделках не могут, а во-вторых, к бирже по-прежнему закрыт доступ для дружественных стран, не входящих в ЕАЭС — Вьетнама, Турции, ОАЭ и других.

Теперь же Правительство сможет составлять перечень государств, чьи банки и брокеры могут быть допущены к участию в торгах иностранной валютой. Это, пояснили авторы законопроекта, также позволит участникам торгов хеджировать валютные и процентные риски.

Критерии, по которым иностранцев будут допускать к торгам, установит Центробанк — и он же будет иметь право ограничивать совершаемые ими сделки.

Шаг от доллара и евро

Авторы законопроекта уверены, что открытие биржи для иностранцев поможет ослабить евро и доллар, ведь их больше не придется использовать при расчетах, чтобы конвертировать юани или тенге в рубли и обратно.

Кстати, на растущую популярность национальных валют уже давно обращали внимание и другие структуры — причем не только среди биржевых брокеров, но и среди обычных россиян.

«По состоянию на 1 июля 2023 года в 34 раза вырос объем портфеля денежных средств в китайской валюте на счетах клиентов Московского банка Сбербанка, по сравнению с аналогичной датой прошлого года, — отмечала пресс-служба Сбербанка. — Рост интереса клиентов к депозитам в юанях связан с повышением популярности китайской валюты на рынке международных расчетов и инвестиций. Кроме того, в мае Сбер запустил новый вклад — в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. А с июня в банке можно открыть счет в индийских рупиях».

В самом Совфеде уверены, что новая система позволит улучшить жизнь и простых граждан.

«Если иностранные организации будут покупать наши ценные бумаги — значит, они будут заводить свои деньги в Российскую Федерацию, — пояснил «Парламентской газете» соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. — А эти деньги, в свою очередь, будут работать на нашу экономику. Так что от этих нововведений выиграют все. В том числе и простые граждане, для которых на эти деньги будут строиться заводы, инфраструктурные объекты и так далее».