Число частных инвесторов на Московской бирже выросло на 3 млн

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июня 2023 года достигло 25,95 млн (+388 тыс. человек за июнь). Это на 3 млн больше, чем на конец 2022 года, говорится в сообщении торговой площадки.

Физическими лицами открыто 43,95 млн счетов (+610 тыс. счетов за июнь). Всего за первое полугодие 2023 года частные инвесторы открыли 5,6 млн счетов. Активность частных инвесторов продолжает увеличиваться: в июне сделки на фондовом рынке совершали 2,9 млн человек, в мае - 2,8 млн, в апреле и марте - по 2,6 млн.

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Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями - 34%, на спот-рынке валюты - 18,2%, на срочном рынке - 61%. Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в июне составил 89,7 млрд рублей, на рынке акций - 25,9 млрд рублей. Всего за первое полугодие объемы вложений физлиц в облигации составили 428,6 млрд рублей, на рынке акций - 104,4 млрд рублей.

В топ-10 регионов по числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже, вошли Москва (2,3 млн), Московская область (1,5 млн), Санкт-Петербург (1,1 млн), Краснодарский край (950 тыс.), Республика Башкортостан (880 тыс.), Свердловская область (860 тыс.), Республика Татарстан (800 тыс.), Ростовская область (750 тыс.), Челябинская область (680 тыс.) и Самарская область (620 тыс.).