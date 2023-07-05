Банки России повысили курс евро выше ста рублей

Банки России повысили курс продажи доллара и евро выше 90 и 100 рублей соответственно. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные с сайтов кредитных организаций.

Согласно информации агентства, курс доллара за несколько недель лета вырос почти на десять рублей до 91,07 рубля, евро — на 12,76 рублей до 99,27 рублей, а юаня— на 1,17 рубль до 12,55 рублей.

В связи с этим ВТБ начал торговать евро по 100,2 рублей за штуку, а доллар — по 91,9 рублю. В Газпромбанке они стоят 101,13 и 92,98 рубля, а «Тинькофф банке» — 101,8 и 92,1 рубля соответственно.