Оценена вероятность роста доллара до ста рублей

Летом 2023 года курс доллара может достичь отметки в сто рублей. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.

Она отметила, что ранее прогнозировала на август доллар по 90 рублей, но эта отметка уже осталась позади. При этом Орлова считает, что ставить на 100 рублей в ближайшие месяц-полтора не стоит и лучше «целиться в 95».

«Но, с другой стороны, у нас летние месяцы традиционно достаточно турбулентные, и я не могу исключать такой сценарий», — сказала она.