Аналитик дал прогноз по стабилизации курса рубля

«Думаю, что правительство будет относиться к этому философски, как оно относилось в начале СВО. Всем, кто паникует, дадут сейчас продать рубли по плохому курсу, а потом курс будет выравнен в соответствии с представлениями правительства. Представления правительства были озвучены на форуме в Питере – это 80-90. Все инструменты, чтобы вернуть курс туда, включая резервы Банка России в юанях, есть. Я не думаю, что ЦБ будет что-то с этим делать, они будут смотреть это как на истерику, которая скоро закончится. Если мы имеем дело со сменой диапазона, то правительство будет купаться в деньгах при таком раскладе, закроет бюджетный дефицит. Но они должны будут решить, насколько долго эта ситуация может держаться», - заключил Голубовский.