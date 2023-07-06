Значительные колебания курсов валют нередко возникают из-за "спекулятивных игр". Такой фактор нельзя исключать и сейчас, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ослабление рубля.
Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже в четверг поднялся выше 92 рублей впервые с 28 марта 2022 года, курс евро превысил 100 рублей также в впервые с конца марта 2022 года.
"Мы действительно все видим колебания - курс валюты растет, рубль падает. Но давайте вспомним: мы это видели несколько раз ранее. И были отскоки назад. И мы с вами знаем прекрасно, что, как правило, в таких повышениях есть значительная доля спекулятивных игр, которые, наверное, нельзя исключать и сейчас", - отметил Песков.