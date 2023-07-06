Названы главные риски для российского финансового рынка

На развитии российского финансового рынка могут сказаться три вещи. Об этом на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, его слова приводит Frank media.

Самым главным, «супер риском» Чистюхин назвал огосударствление экономики. За этим процессом необходимо тщательно следить, чтобы не допустить сдвига, после которого будет тяжело вернуться к прежнему состоянию, подчеркнул он.

Второй риск — монополия крупнейших игроков и ориентация финансового рынка на них. Крупные банки не смогут занять все ниши, поэтому необходимо наличие более мелких игроков, которые «легки на подъем и на какие-то новые бизнес-модели и даже на какие-то небольшие инновации», объяснил представитель регулятора.

Последним Чистюхин назвал риск ориентации рынка только на локальных инвесторов. По его словам, они не смогут покрыть все потребности экономики, поэтому необходимо подталкивать к вложениям в российский рынок бизнес и граждан дружественных государств, заявил он.