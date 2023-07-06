Бензин Аи-92 обновил ценовой рекорд

Биржевая цена бензина марки Аи-92 в европейской части России на торгах в четверг поднялась на 0,6% - до 58,82 тыс. рублей за тонну, обновив, таким образом, рекордный показатель от 22 июня 2023 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Стоимость бензина "Премиум-95" в европейской части страны выросла также на 0,6% и составила 65,62 тыс. руб. за тонну. Таким образом, она оказалась ниже рекордного уровня в 67,38 тыс. рублей, зафиксированного 15 июня.

Стоимость летнего дизеля выросла на 0,12%, до 51,74 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы подешевели на 1,2%, до 22,31 тыс. рублей за тонну. Стоимость топочного мазута выросла на 3,49%, до 17,99 тыс. рублей за тонну. Цена на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) выросла на 0,15%, до 65,19 тыс. рублей за тонну.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что разработала документы об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже и предложила повысить их на 1 процентный пункт - для бензина до 13%, а для дизельного топлива - до 9,5%.