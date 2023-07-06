США увеличили импорт российских товаров в 2,3 раза

Согласно данным бюро американской статистики, в мае США в 2,3 раза увеличили импорт российских товаров, если сравнивать с показателями за апрель. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что объём российского импорта в США достигл показателя в 504 миллиона долларов. При этом в апреле импорт товаров из России достиг объёма в 215,6 миллионов долларов.

Бюро статистики также отмечает, что объём экспорта американских товаров в Россию, напротив, снизился по итогам мая до 60 миллионов долларов. В апреле эти показатели были равны 65,2 миллионам долларов.