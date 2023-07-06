Цены на нефть упали после публикации отчета о безработице в США

Вечером четверга, 6 июля мировые цены на нефть начали снижаться после публикации статистики по рынку труда в США. Об этом говорят данные торгов на лондонской бирже ICE.

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На момент написания материала стоимость сентябрьских фьючерсов на марку Brent упала на 1,21 процента, до 75,22 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на сырье марки WTI подешевели на 1,13 процента, до 70,98 доллара.

Нефть начала дешеветь после публикации статистики о занятости в США: в июне число рабочих мест в частных компаниях выросло на 497 тысяч. Аналитики ждали увеличения предложения на рынке труда на 228 тысяч, сообщает «Прайм». Число заявок на получение пособия увеличилось с 236 до 248 тысяч за неделю, хотя эксперты предрекали вдвое меньший рост.

Аналитики крупнейшего американского банка JPMorgan Chase ухудшили свой прогноз по ценам на нефть марки Brent на 2023 и 2024 годы. По их мнению, в 2023 году средняя стоимость сырья составит 81 доллар за баррель, в 2024-м — 83 доллара. Планы стран ОПЕК+ сбалансировать нефтяные рынки посредством сокращения добычи не повлияют на котировки, добавили эксперты.

В середине июня цена на нефть эталонного сорта Brent преодолела рекордную отметку в 77 долларов за баррель — в верхней точке она достигала 77,13 доллара. Однако затем котировки перешли к резкому снижению — по словам аналитиков «БКС Мир инвестиций», на это влияет слабый рост спроса на топливо из-за медленного восстановления экономики Китая.