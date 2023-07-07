Минэнерго сообщило о сокращении поставок нефти в августе

Россия подтверждает сокращение поставок нефти на рынки на 500 тыс. баррелей в сутки в августе путем сокращения экспорта, сообщили в Минэнерго России.

Сокращение нефти дополнит принятые ранее обязательства по добровольному снижению добычи, передает ТАСС.

Отмечается, что сокращение продлено до конца декабря 2024 года, напомнили в ведомстве.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал журналистам, что Россия приняла решение добровольно сократить в августе поставки нефти на рынки на 500 тыс. б/с посредством сокращения экспорта.