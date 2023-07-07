На торгах в пятницу, 7 июля, биржевая стоимость бензина Аи-92 достигла 59,174 тысячи рублей за тонну и установила новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Аи-95 подорожал на 1,9 процента, до 65,833 тысячи рублей за тонну.

«Интерфакс» уточняет, что с начала недели биржевые цены на Аи-92 выросли на 1,7 процента. Оба вида бензина дорожали всю неделю, однако рост был умеренным, подчеркивает агентство. В последний месяц стоимость бензина на бирже меняется в пределах двух-трех процентов, но остается на исторических максимумах.

С середины апреля оптовый Аи-92 подорожал на 27 процентов, Аи-95 - на 29 процентов. Участники рынка заявляли «Интерфаксу», что рост цен связан с недостатком предложения на фоне сезонного роста спроса внутри страны.