ФАС предложила повысить тарифы на газ

Федеральная антимонопольная служба России предложила индексировать на 8% оптовые цены на газ для всех потребителей с 1 июля 2024 года. Соответствующие проекты появились на сайте нормативных правовых актов.

Кроме того ФАС предложила провести аналогичное повышение и с 1 июля 2025 года.