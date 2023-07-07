ФАС предложила повысить тарифы на газ
Федеральная антимонопольная служба России предложила индексировать на 8% оптовые цены на газ для всех потребителей с 1 июля 2024 года. Соответствующие проекты появились на сайте нормативных правовых актов.
Кроме того ФАС предложила провести аналогичное повышение и с 1 июля 2025 года.
Напомним, что предыдущее повышение тарифов проводили 1 декабря 2022 года. Оно составило 8,5%. Предполагалось, что следующее произойдет 1 июля 2024 года и составит 7%.
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