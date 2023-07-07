Мосбиржа: курс рубля вырос к доллару, но упал к юаню

По итогам торгов 7 июля курс рубля вырос к доллару, но упал к юаню. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

На закрытии торгов доллар торговался по 91,25 рублю, упав на 1,05 рубль. Юань за день наоборот вырос на семь копеек до 12,65 рублей, а евро — на 35 копеек до 100,35 рублей.

При этом за неделю доллар показал рост на 1,7 рубль, юань — на 32 копейки, а евро — на 2,55 рубля.