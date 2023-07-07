Цены на газ в Европе выросли на 2% на фоне ожиданий по добыче
Стоимость газа в Европе выросла на 2% на фоне решений ОПЕК+ по его добыче и экспорту. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
К 20:54 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,91% до 77,98 долларов за баррель. WTI подорожала на 2,17% до 73,36 долларов.
Предполагается, что таким образом рынок реагирует на решения ОПЕК+. В частности, ранее Саудовская Аравия объявила о продлении на август добровольного сокращения добычи на один миллион баррелей в сутки. Также на 500 тысяч баррелей в сутки экспорт решила сократить в августе Россия.
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