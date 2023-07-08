Эксперты рассказали, что будет с рублем на следующей неделе
Курс рубля продолжит колебаться, предупредили финансовые аналитики в интервью «Российской газете».
На предстоящей неделе следует ожидать, что тренд на дальнейшее ослабление рубля продолжится, рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
По его мнению, торговый диапазон составит «89-94 [рубля] за доллар, 98-103 за евро, 12,3-13 за юань».
Аналитики напомнили, что в прошлом году профицит текущего счета платежного баланса России составлял рекордные $233 млрд. В этом году, уточнили они, профицит может уменьшиться до $50 млрд.
На фоне этого, а также ряда других факторов, спрос на валюту продолжает расти, он значительно превышает ее предложение на российском рынке.
Эксперты отметили, что быстрое ослабление национальной валюты невыгодно Банку России и правительству, так как повышает девальвационные и инфляционные ожидания, увеличивает издержки импортеров.
Соответственно, при дальнейшем снижении курса, следует ожидать тех или иных мер со стороны властей страны, резюмировали финансисты.