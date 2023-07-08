Правительство РФ одобрило предоставление Венгрии кредита на строительство энергоблоков АЭС "Пакш"
Кабмин РФ одобрил кредит Венгрии на строительство энергоблоков АЭС «Пакш», сообщается на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что Россия выделит кредит на сумму до €10 млрд для строительства энергоблоков №5 и №6 атомной электростанции «Пакш».
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство требует от ряда других стран прекратить попытки помешать проекту строительства АЭС «Пакш-2» с участием Росатома.
По словам Сийярто, до сих пор Венгрии удавалось добиться того, чтобы атомная промышленность не подвергалась санкциям. При этом он отметил, что санкции существуют «не только в письменном, но и в неписаном виде».
Дипломат напомнил, что некоторые страны продолжают попытки заблокировать проект «Пакш-2», и Венгрия расценивает их действия как «нападение на ее суверенитет» и создание «препятствий для инвестиций в ее энергетическую безопасность».