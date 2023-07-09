Россия стала основным поставщиком газа в Испанию

Россия стала главным поставщиком газа в Испанию в июне 2023 года. На это указывают данные, опубликованные испанской энергетической компанией Enagas, передаёт ТАСС.

На голубое топливо из России пришлось 26,8% от общего объёма поставленного в страну газа. Следом идут поставки из Алжира (21%) и США (18,5%).

Всего за минувшие полгода королевство закупило у РФ 41 145 ГВт•ч сжиженного природного газа. Это почти в два раза больше чем за аналогичный период 2022 года - 22 948 ГВт•ч.

Испанские власти считают, что стране экономически невыгодно отказываться от крупного долгосрочного контракта между ПАО «Новатэк» и испанской компанией Naturgy. Он был заключен в 2018 году и устанавливает цену на газ ниже рыночных котировок.