В Швеции сообщили о дефиците яиц

В шведских супермаркетах два месяца наблюдается дефицит яиц, вызванный обнаружением сальмонеллы в цеху крупнейшего в стране производителя яиц CA Cedergren, рассказала руководитель компании Мод Седергрен. Об этом пишет «Прайм».

Глава компании уточнила, что из-за эпидемии CA Cedergren была вынуждена приостановить поставки яиц в магазины.

По ее словам, специалисты принимают все необходимые меры, чтобы исправить ситуацию.

«Мы вернемся на рынок», - заявила Седергрен.

По данным агентства, проведенная в апреле плановая проверка показала наличие бактерий сальмонеллы в продукции.

В ходе профилактических мер, направленных на недопущение дальнейшего распространения инфекции, было уничтожено свыше 300 тыс. цыплят.