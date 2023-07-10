Эксперт отметил вероятность роста цены нефти выше $80 за баррель

Рост нефтяных котировок выше $80 за баррель весьма вероятен, несмотря на звучащие заявления о рецессии в США и Европе, считает инвестиционный стратег, управляющий компании "Арикапитал" Сергей Суверов.

"С точки зрения баланса спроса и предложения пока ситуация на мировом рынке не предполагает сильного падения цен на нефть несмотря на то, что ведущие СМИ мусолят темы глобальной рецессии. Наоборот, более вероятен рост нефтяных котировок к уровням выше $80 за баррель", - цитирует Суверова "ИнфоТЭК".

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По мнению эксперта, принятые Саудовской Аравией и Россией меры по дополнительному добровольному сокращению добычи нефти в июле и августе в совокупности с обязательствами ОПЕК+ грозят мировому рынку углеводородов дефицитом. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в третьем квартале он может составить 1,9 млн баррелей в сутки.

"Сам факт дефицита - важный триггер для потенциального роста нефтяных котировок до уровня выше $80 за баррель, к чему настойчиво стремится ОПЕК+. Но, естественно, многое будет зависеть от спроса на фоне возможной рецессии западных экономик. Ее причинами являются экономические циклы, денежно-кредитное ужесточение, проблемы в банковской сфере ведущих стран Запада, геополитика и процессы деглобализации", - отметил Суверов.

Однако, по его мнению, пока рано однозначно говорить о том, что экономика США непременно скатится в рецессию, так как "рынок труда пока остается очень сильным, уровень безработицы находится на многолетних минимумах". Повышение ставок в Европе, по его словам, уже стало одной из важнейших причин технической рецессии в еврозоне в первом квартале 2023 года.

"Правда, пока она оказалась довольно мягкой - два квартала ВВП региона снижался на 0,1%. В ближайшие месяцы на экономику Европы также может оказать негативное влияние рост военных расходов на фоне конфликта на Украине", - подчеркнул эксперт.

Оптимистичный прогноз

Эксперт напомнил, что МЭА в июне повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году на 200 тыс. баррелей в сутки. Эксперты агентства ожидают, что глобальный спрос на нефть в 2023 году составит рекордные 102,3 млн баррелей в сутки. Это связано с увеличением потребления в Китае, несмотря на слабое макровосстановление, а также с ростом спроса в Индии.

"Отметим, что и мировые фондовые рынки выглядят довольно оптимистично. После провального 2022 года на глобальных биржах в этом году фиксируется растущая динамика, а индекс Мосбиржи прибавил порядка 30% с начала текущего года", - добавил он.