Санкции вызвали репатриацию золота
На фоне введения антироссийских санкций, государства начали переводить золотые резервы на свою территорию из стран Запада. Согласно данным ежегодного опроса Invesco Global Sovereign Asset Management Study, примерно 60% респондентов считают, что замораживание Западом почти половины российских золотовалютных резервов повысило привлекательность драгметалла.
При этом 68% опрошенных начали хранить свои резервы в пределах своего государства. Ситуация заметно разнится с показателями 2020-го, когда у себя активы хранили лишь 50% респондентов.
"В 2022 году центробанки наращивали золотые резервы рекордными темпами и продолжают этот тренд в начале 2023 года. Учитывая, что в этом году основные геополитические и макроэкономические риски сохранились, можно ожидать сохранения данного тренда", - рассказал аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.
По его словам, в I квартале 2023 года центральные банки купили 228,4 т золота, установив новый квартальный рекорд - это значительно выше аналогичного периода прошлого года (82,7 т). Согласно опросу The World Gold Council (WGC), проведенному в мае, около четверти центральных банков намерены увеличить свои запасы золота в этом и следующем году.
Репатриация золотых резервов - вполне логичная реакция на введение Западом санкций против России, говорит финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. "Никто не хочет оказаться на месте России и лишиться своих золотых запасов", - отметил он. К тому же санкции ускорили процесс дедолларизации в некоторых странах, где заключаются соглашения о расчетах в национальных валютах. Соответственно, и золото пытаются вернуть на родину, добавил эксперт.