Биткоину предрекли рост до 120 тысяч долларов

К концу 2024 года биткоин может вырасти до 120 тысяч долларов за монету, сообщает Reuters со ссылкой на прогноз британского банка Standard Chartered.

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При этом в этом году биткоин должен подорожать до 50 тысяч долларов, считают аналитики. На 18:31 по московскому времени 10 июля биткоин стоит 30,3 тысячи долларов за монету по данным криптовалютной биржи Binance.

Банк составил прогноз подорожания еще в апреле, однако тогда предрекалось, что стоимость биткоина к концу 2024 году вырастет до 100 тысяч. Теперь же к этому показателю нужно прибавить 20 процентов, считает один из ведущих валютных аналитиков банка Джефф Кендрик.

Он также предположил, что при подорожании биткоина майнеры смогут накопить значительные сбережения. Если в настоящее время они тратят 100 процентов новых биткоинов, то при достижении цены в 50 тысяч долларов за биткоин смогут продавать только 20-30 процентов.