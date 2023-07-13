Индекс Мосбиржи превысил 2 900 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года

Индекс Мосбиржи на открытии торгов превысил 2 900 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов в 10:00 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 2 904,32 пункта (+0,26%), а долларовый индекс РТС рос на 0,11%, до 1 006,04 пункта.

По данным биржи на 10:20 мск, индекс Мосбиржи ускорил рост до 0,51% и находится на уровне 2 911,56 пункта, индекс РТС прибавлял 0,6% и торгуется на отметке 1 011,04 пункта.