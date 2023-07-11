Эксперт оценил идею о продаже табака и алкоголя на спецкассах в магазинах

Что будет в случае реализации этой инициативы? Покупателям, которые пришли в магазин за алкоголем и продуктами, придется отстаивать очереди сразу в две кассы? Один раз, возможно, человек отстоит в этих двух очередях, но потом он будет приходить в торговую точку специально за алкоголем - без желания купить продукты, чтобы не растягивать процесс вдвое. При этом алкоголя он будет покупать в два-три раза больше обычного, чтобы потом лишний раз не стоять в очереди. В результате мы получим не плюсы, а минусы: люди будут покупать больше алкоголя и хранить его у себя дома. А хранение дополнительных запасов алкоголя дома всегда является стимулирующим фактором к его употреблению.

Вадим Дробиз Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя