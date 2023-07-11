Эксперт оценил идею о продаже табака и алкоголя на спецкассах в магазинах
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу члена Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултана Хамзаева, касающуюся торговли сигаретами и алкоголем в магазинах.
Ранее Хамзаев предложил перенести продажу сигарет и алкоголя на специально предназначенные для этого кассы в магазинах. Письмо с соответствующим обращением парламентарий направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.
Что будет в случае реализации этой инициативы? Покупателям, которые пришли в магазин за алкоголем и продуктами, придется отстаивать очереди сразу в две кассы? Один раз, возможно, человек отстоит в этих двух очередях, но потом он будет приходить в торговую точку специально за алкоголем - без желания купить продукты, чтобы не растягивать процесс вдвое. При этом алкоголя он будет покупать в два-три раза больше обычного, чтобы потом лишний раз не стоять в очереди. В результате мы получим не плюсы, а минусы: люди будут покупать больше алкоголя и хранить его у себя дома. А хранение дополнительных запасов алкоголя дома всегда является стимулирующим фактором к его употреблению.Вадим Дробиз Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя
Множество российских алкомаркетов, продававших ранее исключительно спиртные напитки, в последние годы начали торговать и продуктами, отметил специалист.
"На сегодняшний день они стали продуктово-алкогольными магазинами. Обычные продукты питания там составляют более 50% оборота", — заявил эксперт.
Он также прокомментировал слова Хамзаева о том, что в настоящее время при действующих ограничениях в области рекламы табака и алкоголя несовершеннолетние видят эту продукцию в зоне касс магазинов.
"Никой рекламы табачных изделий на кассах нет. Там все находится в закрытых ящиках. А что касается бутылок с алкоголем, то нужно отметить, что у нас много небольших по площади магазинов, в которых сама зона кассы и является алкогольным отделом. Так происходит и потому, что у нас население с низкими доходами активно ворует алкогольную продукцию - как в больших магазинах, так и в маленьких. Чтобы это пресечь и как-то контролировать ситуацию, алкогольные отделы зачастую располагают возле касс", — рассказал Дробиз.
Запрет выкладывать сигареты на витринах торговых точек был одной из наиболее действенных мер в сфере борьбы с курением в России, выразил мнение специалист.
"По идее после появления на пачках сигарет фотографий с раковыми опухолями и другими устрашающими картинками дети и все остальные должны были начать шарахаться от табака. Ничего страшнее нельзя было придумать. Но никто шарахаться не стал. Если и это не помогло, значит, пока нет более действенных мер в борьбе с курением", — сказал он.
В начале июля вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил запрещать продажу алкоголя в жилых домах при условии, что это мешает жильцам.