Цена бензина Аи-92 установила новый рекорд

Цена бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже во вторник, 11 июля, поднялась на 0,41%, до 59 441 рубля за тонну. Таким образом, она вновь обновила рекорд, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, также выросла стоимость бензина марки Аи-95. Она поднялась на 0,2%, до 66 096 рублей.

Летнее дизельное топливо подорожало на 0,42%, его стоимость составила 52 088 рублей за тонну.

Кроме того, во вторник подрос авиакеросин - на 2,48%, до 65 044 рублей, сжиженные углеводородные газы - на 1,38%, до 22 164 рублей, мазут - на 5,74%, до 19 500 рублей за тонну.