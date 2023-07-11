Цена нефти Brent превысила 79 долларов за баррель впервые со 2 мая

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 79 долларов. Последний раз таких значений топливо достигало 2 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

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Отметки в 79,17 долларов за баррель Brent достигла в 18:08 по московскому времени. Рост составил 1,91%. Последний раз нефть в Европе поднималась до этого уровня 2 мая. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI на 18:08 поднялась на 2,3% до 74,67 долларов.