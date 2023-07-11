Курс доллара изменился к евро и иене на фоне ожиданий данных об инфляции в США

Курс доллара вырос по отношению к евро и упал к иене 11 июля на фоне ожидания публикации статистики о потребительских ценах в США. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

К 18:08 по московскому времени курс евро к доллару снизился до 1,0987 доллара от уровня прошлого закрытия в 1,0999 доллар. К иене американская валюта упала до 140,69 иены с 141,31 иены. Индекс доллара опустился на 0,1% до 101,86 пункта.