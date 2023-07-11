ЦБ планирует начать тестирование цифровых рублей уже в августе

Банк России рассчитывает начать тестирование цифровых рублей на реальных операциях с реальными клиентами в августе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

"Закон о цифровом рубле принят. Теперь нужно принять необходимые нормативные акты. И мы рассчитываем это сделать в кратчайшие сроки. Планируем начать пилот с реальными цифровыми рублями в августе", - говорится в сообщении регулятора.

Ранее во вторник Госдума приняла во II и III чтениях закон, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с помощью цифрового рубля.

Начать тестирование реальных платежей с цифровым рублем планировалось с 1 апреля 2023 года, однако пакет законопроектов о цифровом рубле на тот момент прошел в Госдуме только I чтение. В Банке России заявили, что тестирование начнется только после принятия необходимой нормативной базы.