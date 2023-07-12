Курс евро вернулся на уровень 100 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс евро прибавил 0,7 процента и вернулся на отметку выше 100 рублей, несмотря на намечавшееся в последние дни укрепление российской валюты. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Курс доллара также растет до 90,76 рубля, на максимуме он подходил к 91 рублю. Российский фондовый рынок находится в плюсе — индекс Мосбиржи растет на процент, до 2890 пунктов, а индекс РТС превысил 1000 пунктов.

Российская валюта начала резко слабеть в конце июня, падение курса превзошло прогнозы большинства аналитиков. После мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня процесс ускорился. В результате курс евро в моменте превышал 102 рубля, а курс доллара — 93,5 рубля.

В начале этой недели началась коррекция. Евро опустился ниже 100 рублей, а доллар ушел за границы 90 рублей, но тенденция пока не сформировалась. В Центробанке не видят каких-либо аномальных причин курсовой динамики. По оценкам регулятора, слабость российской валюты объясняется сокращением доходов от экспорта при сохранении расходов на импорт, то есть ухудшением торгового баланса.