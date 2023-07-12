В Госдуму внесли проект о регистрации ценных бумаг новых регионов РФ

В Госдуму внесли законопроект, регламентирующий процедуру государственной регистрации ценных бумаг, которые выпустили компании в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях до вхождения субъектов в состав РФ. Соответствующий документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Акции и облигации юридических лиц… регистрация выпусков которых осуществлена до дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской области и образования в составе РФ новых субъектов, признаются акциями российских эмитентов при условии государственной регистрации выпуска акций и облигаций таких эмитентов, номинальная стоимость которых выражена в рублях, Банком России », — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Также в документе говорится, что изменения коснутся сведений о юрлицах новых регионов страны, которые имеют в своих документах указание акционерного общества. Согласно законопроекту, их могут внести в ЕГРЮЛ только в случае предоставления документа, который подтвердит присвоение ЦБ РФ выпуску их акций регистрационного номера. Кроме того выпуски, приведенные в соответствие с законодательством России необходимо будет зарегистрировать в Центробанке.