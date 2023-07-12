Цена нефти Brent достигла 80 долларов за баррель
Цена нефти эталонного сорта Brent достигла отметки 80 долларов за баррель. По данным лондонской биржи Ice, стоимость сентябрьских фьючерсов поднялась до этого уровня впервые с 1 мая.
На момент написания материала стоимость сырья скорректировалась до 79,94 доллара за баррель. Дневной прирост стоимости составил 0,68 процента.
Также за день баррель нефти WTI с поставкой в августе на максимуме вырос 75,53 доллара за баррель. Позднее его цена опустилась до уровня 75,43 доллара (плюс 0,8 процента по итогам дня).
Предыдущий рекорд нефть установила 20 июня: стоимость барреля за сутки прибавила 1,31 процента и поднялась до максимума в 77 доллара впервые с 8 числа. Однако позднее котировки снизились более чем на 2 доллара. Нефть марки WTI за то же время подешевела с 72,3 до 69.9 доллара за баррель.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» объяснили рост цен на нефть снижением добычи странами ОПЕК+. Однако с другой стороны на стоимость сырья влияет слабый спрос на топливо из-за медленного восстановления экономики Китая.
Стоимость российской нефти тем временем вплотную приблизилась к потолку в 60 долларов за баррель. Цена барреля основного экспортного сорта Urals поднялась до уровня 59,98 доллара. По данным Bloomberg, если сырье продолжит дорожать, эффект ценовых ограничений может быть поставлен под сомнение.